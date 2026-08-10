PowerControl-suihkuputki mahdollistaa korkeapainepesurin puhdistustehon portaattoman säätämisen nopeasti ja tarkasti. Saat hetkessä enemmän tai vähemmän pesutehoa ja tarkkuutta vaativissa kohteissa voit estää veden roiskumista ympäristöön. Patentoitu Kärcherin tehosuuttimen muoto lisää puhdistustehoa noin 40 prosenttia. Paineensäädin on suoraan käden ulottuvilla ja erittäin helppo käyttää työn aikana. Puhdistusaineiden levitystä varten suihkuputkessa on erillinen matalapaineasetus. Tämä malli käy pesureihin, joissa on 027 suutinkoko sekä säädettävälle suihkuputkelle suunniteltu pumppu.