Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen
Painepesurin suihkuputki, jonka muotoilu mahdollistaa ritilällä varustettujen sadevesikaivojen ja -kourujen puhdistamisen nopeasti ja turvallisesti.
Erikoissuihkuputki, joka on suunniteltu pihoilla ja lattioilla olevien, ritilöillä varustettujen vesikaivojen puhdistamiseen. Kapea kärkiosa mahdollistaa puhdistamisen ritilöitä irrottamatta. Kiinnitetään kierteillä pesupistooliin. Sisältää adapterin, jonka avulla putkea voidaan käyttää sekä M 22 x 15 että EASY!Lock-kierteiden kanssa. Pesurin maksimi vesimäärä 1200 l/h.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (mm)
|960
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
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