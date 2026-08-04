Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen

Painepesurin suihkuputki, jonka muotoilu mahdollistaa ritilällä varustettujen sadevesikaivojen ja -kourujen puhdistamisen nopeasti ja turvallisesti.

Erikoissuihkuputki, joka on suunniteltu pihoilla ja lattioilla olevien, ritilöillä varustettujen vesikaivojen puhdistamiseen. Kapea kärkiosa mahdollistaa puhdistamisen ritilöitä irrottamatta. Kiinnitetään kierteillä pesupistooliin. Sisältää adapterin, jonka avulla putkea voidaan käyttää sekä M 22 x 15 että EASY!Lock-kierteiden kanssa. Pesurin maksimi vesimäärä 1200 l/h.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (mm) 960
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9
Varaosat
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