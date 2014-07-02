Sulkuruuvi,1/8" HKF
Kärcher HKF pesupäähän / säiliönpesuvarteen mitoitettu sulkuruuvi. Asennetaan tulpaksi kierteisiin, joihin ei tule korkeapainesuutinta. Kierre 1/8".
Pakkaus käsittää yhden sulkuruuvin. Käytettävästä vesimäärästä riippuen pesupäähän voidaan asentaa 1, 2 tai 4 suutinta. Käyttämättä jääviin suutinpaikkoihin tulee asentaa tämä sulkuruuvi 5.411-061.0. Pesupäässä on neljä suutinpaikkaa. HKF-pesuvarren toimitukseen sisältyy kaksi sulkuruuvia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5