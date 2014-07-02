Suodatin T/NT

Kärcher Laakasuodatin HEPA, pölyluokka H

Laakasuodatin HEPA, pölyluokka H

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Kärcher Laakasuodatin BIA C, pölyluokka M

Laakasuodatin BIA C, pölyluokka M

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Kärcher Karkean lian suodatin veden imurointiin

Karkean lian suodatin veden imurointiin

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Kärcher Suodatinkori

Suodatinkori

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Kärcher HEPA-suodatin

HEPA-suodatin

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Kärcher Erikoispölypussi, märkäimurointi

Erikoispölypussi, märkäimurointi

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Kärcher Patruunasuodatin, vakio BIA C pölyluokka M

Patruunasuodatin, vakio BIA C pölyluokka M

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Kärcher Muovisäkit

Muovisäkit

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Kärcher Turvasuodatinsetit/pussit

Turvasuodatinsetit/pussit

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Kärcher Kangassuodatin

Kangassuodatin

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Kärcher Kankainen pölypussi

Kankainen pölypussi

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Kärcher Poistoilman suodatin

Poistoilman suodatin

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