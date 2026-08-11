Suodatinsetti FCV4
Kaksivaiheinen ja luotettava Duo!Pure-suodatinjärjestelmä Kärcherin FCV 4 -imurimoppeihin, koostuen laakasuodattimesta ja vaahtomuovisuodattimesta.
Monivaiheinen Duo!Pure-suodatinjärjestelmä FCV 4 -imurimoppiin sisältää laakasuodattimen sekä vaahtomuovisuodattimen. Se suojaa luotettavasti kosteudelta ja takaa erinomaisen suodatuksen. Tehokas laakasuodatin vangitsee pienimmätkin hiukkaset ilmasta. Kuivapuhdistustila on ihanteellinen matoille ja ryijyille.
Ominaisuudet ja edut
Tehokas kaksivaiheinen Duo!Pure -suodatinjärjestelmä
- Luotettava suodatus laakasuodattimen ja vaahtomuovisuodattimen avulla
Nopea ja helppo vaihtaa.
Turvallinen ja kestävä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|60 x 70 x 30
Käyttökohteet
- Suodatinsarja AF 20 -ilmanpuhdistimelle - sisäilman suodattamiseen