Suodatinsetti KFL 1, FCV 2, FCV 3
Kaksivaiheinen ja luotettava Duo!Pure-suodatinjärjestelmä Kärcherin KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppeihin, koostuen laakasuodattimesta ja vaahtomuovisuodattimesta.
Monivaiheinen Duo!Pure-suodatinjärjestelmä Kärcherin KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppeihin sisältää laakasuodattimen sekä vaahtomuovisuodattimen. Se suojaa luotettavasti kosteudelta ja takaa erinomaisen suodatuksen. Tehokas laakasuodatin vangitsee pienimmätkin hiukkaset ilmasta. Kuivapuhdistustila on ihanteellinen matoille.
Ominaisuudet ja edut
Tehokas kaksivaiheinen Duo!Pure -suodatinjärjestelmä
- Luotettava suodatus laakasuodattimen ja vaahtomuovisuodattimen avulla
Nopea ja helppo vaihtaa.
Turvallinen ja kestävä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|66 x 70 x 22
Käyttökohteet
- Suodatinsarja AF 20 -ilmanpuhdistimelle - sisäilman suodattamiseen