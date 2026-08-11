Suodatinsetti KFL 1, FCV 2, FCV 3

Kaksivaiheinen ja luotettava Duo!Pure-suodatinjärjestelmä Kärcherin KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppeihin, koostuen laakasuodattimesta ja vaahtomuovisuodattimesta.