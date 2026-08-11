Suodatinsetti KFL 1, FCV 2, FCV 3

Kaksivaiheinen ja luotettava Duo!Pure-suodatinjärjestelmä Kärcherin KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppeihin, koostuen laakasuodattimesta ja vaahtomuovisuodattimesta.

Monivaiheinen Duo!Pure-suodatinjärjestelmä Kärcherin KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 -imurimoppeihin sisältää laakasuodattimen sekä vaahtomuovisuodattimen. Se suojaa luotettavasti kosteudelta ja takaa erinomaisen suodatuksen. Tehokas laakasuodatin vangitsee pienimmätkin hiukkaset ilmasta. Kuivapuhdistustila on ihanteellinen matoille.

Ominaisuudet ja edut
Tehokas kaksivaiheinen Duo!Pure -suodatinjärjestelmä
  • Luotettava suodatus laakasuodattimen ja vaahtomuovisuodattimen avulla
Nopea ja helppo vaihtaa.
Turvallinen ja kestävä
Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 66 x 70 x 22
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
  • Suodatinsarja AF 20 -ilmanpuhdistimelle - sisäilman suodattamiseen