Suohkuputki, EX-malli, 1050 mm, kääntyvä

Painepesurin 1050 mm pitkä suihkuputki. Sopii käyttöön, jossa vaaditaan EX-luokitus. Materiaali ruostumatonta terästä. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.

Kestävä ja ergonominen suihkuputki. Putkiosa kiertyy 360° myös paineen alaisena, joten pesukulman säätö käy vaivattomasti.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimi työpaine (bar) 300
Pituus (mm) 1050
Lämpötila (°C) max. 155
Liitäntäkierre EASY!Lock
Kahva kääntyvä
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9
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