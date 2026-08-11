Suohkuputki, EX-malli, 1050 mm, kääntyvä
Painepesurin 1050 mm pitkä suihkuputki. Sopii käyttöön, jossa vaaditaan EX-luokitus. Materiaali ruostumatonta terästä. Ergonominen, kiertyvällä mekanismilla varustettu malli.
Kestävä ja ergonominen suihkuputki. Putkiosa kiertyy 360° myös paineen alaisena, joten pesukulman säätö käy vaivattomasti.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimi työpaine (bar)
|300
|Pituus (mm)
|1050
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Kahva
|kääntyvä
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9