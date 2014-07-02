Suutin 090 HKFpesupäähän
Kärcher HKF pesupäähän / säiliönpesuvarteen mitoitettu korkeapainesuutin. Suutinkoko 090. Kulma 0°, kierre 1/8".
Pakkaus käsittää yhden suuttimen. Käytettävästä vesimäärästä riippuen pesupäähän voidaan asentaa 1, 2 tai 4 suutinta. Käyttämättä jääviin suutinpaikkoihin tulee asentaa sulkuruuvi 5.411-061.0. Pesupäässä on neljä suutinpaikkaa. HKF-pesuvarren toimitukseen sisältyy kaksi sulkuruuvia. Pesurin teholuokan mukaan valittavat korkeapainesuuttimet eivät kuulu pesuvarren vakitoimituksen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Suutinkoko ( )
|90
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5