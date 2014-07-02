Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 050
Vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen sopiva painepesurin suutinsetti. Suutinkoko 050. Tämä malli sopii laitteisiin 4.762-010.0 ja 4.762-022.0 / M22 x 1,5
This nozzle kit improves the performance of the Kärcher wet blasting attachment. Consisting of wet blasting nozzle and nozzle insert. Only in combination with wet blasting attachment 4.762-010/-022.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
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