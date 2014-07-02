Syöttövesisuodatin R 1"

Fine-mesh water filter, 100 μm, max. temperature 60°C. Connects to high-pressure cleaner. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".

Fine-mesh water filter 100 μm, suitable for temperatures up to max. 60°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Connects to high-pressure cleaner. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 1".

Tiedot

Tekniset tiedot

Veden syöttö 1″
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Varaosat
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