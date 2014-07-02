Syöttövesisuodatin, R3", liitin

Tulovedensuodatin, jonka suodatusluokka on 125 μm ja maksimilämpötila 50°C. Sopii pesureille, joiden virtausnopeus on enintään 1200 l/h. Varustettu 3/4" ja 1" sovittimella,

Painepesuriin suunniteltu tulovedensuodatin, 125 μm, maksimilämpötila 50°C. Suojaa painepesuria vedessä olevilta likahiukkasilta. Veden virtausnopeus enintään 1200 l/h. Liitäntä 3/4", sovittimella, 1".

Tiedot

Tekniset tiedot

Veden syöttö 3/4″ / 1″
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
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