"T-Racer" vaihtosuuttimet, K6 - K7

Vaihtosuuttimet terassipesuriin. Keltaiset suuttimet K6 ja K7 sarjan pesureihin (T 300, T 400).

Ominaisuudet ja edut
Korvaussuuttimet
  • Vanhojen suuttimien korvaaminen nopeasti ja helposti.
  • Erittäin kestävä ja laadukas.
Korkeapaine viuhkasuutin
  • Tasainen puhdistustulos ja tehokas lian irrotus.
  • Tehokas työsuoritus - ihanteellinen laajoille tasopinnoille.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
  • Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Mitat (p x l x k) (mm) 90 x 125 x 30
