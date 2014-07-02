"T-Racer" vaihtosuuttimet, K6 - K7
Vaihtosuuttimet terassipesuriin. Keltaiset suuttimet K6 ja K7 sarjan pesureihin (T 300, T 400).
Ominaisuudet ja edut
Korvaussuuttimet
- Vanhojen suuttimien korvaaminen nopeasti ja helposti.
- Erittäin kestävä ja laadukas.
Korkeapaine viuhkasuutin
- Tasainen puhdistustulos ja tehokas lian irrotus.
- Tehokas työsuoritus - ihanteellinen laajoille tasopinnoille.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
- Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Mitat (p x l x k) (mm)
|90 x 125 x 30