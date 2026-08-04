Taipuisa painepesurin suihkuputki on erinomainen apuväline hankalasti saavutettavien kohteiden painepesuun. Suihkuputken kädensijaa itseen päin vetämällä putken pää taittuu haluttuun kulmaan 20° - 140°. Taittuvan suihkuputken avulla pesusuihku tavoittaa hankalatkin kohteet. Näitä voivat olla sadevesikourut, koneiden osat, auton alusta tai pyöränkotelot. Säädettävän suihkuputken tarjoama pesusuihku kohdistuu tarkasti haluttuun kohteeseen samalla, kun vältetään pesuveden roiskuminen ympäristöön ja pesijän päälle. Tämä mahdollistaa ergonomisemman ja turvallisemman työskentelyn.