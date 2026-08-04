Taipuva suihkuputki, 1050 mm
Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot
Taipuisa painepesurin suihkuputki on erinomainen apuväline hankalasti saavutettavien kohteiden painepesuun. Suihkuputken kädensijaa itseen päin vetämällä putken pää taittuu haluttuun kulmaan 20° - 140°. Taittuvan suihkuputken avulla pesusuihku tavoittaa hankalatkin kohteet. Näitä voivat olla sadevesikourut, koneiden osat, auton alusta tai pyöränkotelot. Säädettävän suihkuputken tarjoama pesusuihku kohdistuu tarkasti haluttuun kohteeseen samalla, kun vältetään pesuveden roiskuminen ympäristöön ja pesijän päälle. Tämä mahdollistaa ergonomisemman ja turvallisemman työskentelyn.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimi työpaine (bar)
|210
|Pituus (mm)
|1050
|Lämpötila (°C)
|max. 150
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,7
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
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- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
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- HD 5/11 P Plus
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- HD 5/15 CX
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- HD 7/14-4M
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- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
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- HDS 10/21-4 M
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- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M