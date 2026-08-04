Taipuva suihkuputki, 1050 mm

Taipuisa painepesurin suihkuputki, jonka kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun - sadevesikourut, auton alusta ja pyöränkotelot

Taipuisa painepesurin suihkuputki on erinomainen apuväline hankalasti saavutettavien kohteiden painepesuun. Suihkuputken kädensijaa itseen päin vetämällä putken pää taittuu haluttuun kulmaan 20° - 140°. Taittuvan suihkuputken avulla pesusuihku tavoittaa hankalatkin kohteet. Näitä voivat olla sadevesikourut, koneiden osat, auton alusta tai pyöränkotelot. Säädettävän suihkuputken tarjoama pesusuihku kohdistuu tarkasti haluttuun kohteeseen samalla, kun vältetään pesuveden roiskuminen ympäristöön ja pesijän päälle. Tämä mahdollistaa ergonomisemman ja turvallisemman työskentelyn.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimi työpaine (bar) 210
Pituus (mm) 1050
Lämpötila (°C) max. 150
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,7
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