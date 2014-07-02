Taipuva suihkuputki, 1050 mm

Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja lokasuojien kaaret.

1050 mm flexible lance with variable bend from 20° to 140°, ideal for cleaning difficult to reach areas, e.g. gutters, car roofs, underbodies or wheel arches.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimi työpaine (bar) 210
Pituus (mm) 1050
Lämpötila (°C) max. 150
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,4
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