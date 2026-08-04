Taivutettu suihkuputki

Painepesurin taivutettu suihkuputki. Muoto mahdollistaa esimerkiksi WC-istuinten tukosten aukaisun hygieenisesti ja turvallisesti.

Kestävä ja hygieeninen, taivutettu suihkuputki. Ruostumatonta terästä. Muoto on suunniteltu WC-istuinten ja muiden vastaavien erikoiskohteiden puhdistamiseen ja tukosten aukaisuun. Sisältää suutinhatun. Painepesurikohtainen, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6