Kestävä ja hygieeninen, taivutettu suihkuputki. Ruostumatonta terästä. Muoto on suunniteltu WC-istuinten ja muiden vastaavien erikoiskohteiden puhdistamiseen ja tukosten aukaisuun. Sisältää suutinhatun. Painepesurikohtainen, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen.