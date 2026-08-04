Tehoharjasetti
Tehoharjasarjan avulla pinttyneetkin lika ja ruosteet poistetaan nopeasti ja helposti ja jättämättä jäämiä. Soveltuu erityisen hyvin uunin tai grillin perusteelliseen puhdistukseen.
Sarja koostuu kahdesta messinkiharjasta ja kahdesta tehoharjasta, ja sen erittäin vahva puhdistusteho tekee siitä vaikuttavan lisäyksen muihin pyöreisiin harjoihimme. Kestävät harjakset, jotka kuluvat hyvin hitaasti, poistavat kevyesti pinttyneen lian ja ruosteen. Ihanteellinen käytettäväksi ei-herkillä pinnoilla, kuten uunissa tai grillissä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|26 x 26 x 40
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Grillit
- Uuni
- Pinttyneeseen likaan