Telaharja CV 38/1, CV 38/2, punainen

Mattoimurin kova, punainen telaharja. Erikoismalli, joka sopii kovaa mekaanista kulutusta kestäville pinnoille.

Erinomaisesti muotonsa säilyttävä ja kestävä mattoimurin telaharja. Harjasten materiaali helposti puhdistuvaa polyamidia. Tässä punaisessa mallissa on kovat, 10 mm pitkät harjakset. Leveys sovitettu malleihin CV 38/2 ja 38/1.

Tiedot

Tekniset tiedot

Harjan työleveys (mm) 356
Kovuusaste kova
Määrä (kpl) 1
Väri punainen
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 356 x 61 x 61
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