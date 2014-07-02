Telaharja CV 38/1, CV 38/2, punainen
Mattoimurin kova, punainen telaharja. Erikoismalli, joka sopii kovaa mekaanista kulutusta kestäville pinnoille.
Erinomaisesti muotonsa säilyttävä ja kestävä mattoimurin telaharja. Harjasten materiaali helposti puhdistuvaa polyamidia. Tässä punaisessa mallissa on kovat, 10 mm pitkät harjakset. Leveys sovitettu malleihin CV 38/2 ja 38/1.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Harjan työleveys (mm)
|356
|Kovuusaste
|kova
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|punainen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|356 x 61 x 61