Telaharja CV 38/1, musta

Mattoimurin telaharja. Kestävät, 10 mm pitkät polyamidiharjakset. Materiaali pehmeä. Musta yleismalli, joka on imurissa vakiona.

Erinomaisesti muotonsa säilyttävä ja kestävä mattoimurin telaharja. Harjasten materiaali helposti puhdistuvaa polyamidia. Tässä mustassa vakiomallissa on pehmeät,10 mm pitkät harjakset. Leveys sovitettu malleihin CV 38/2 ja 38/1.

Tiedot

Tekniset tiedot

Harjan työleveys (mm) 356
Kovuusaste Keskikova
Määrä (kpl) 1
Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 356 x 61 x 61
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima