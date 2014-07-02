Telaharja CV 38/1, musta
Mattoimurin telaharja. Kestävät, 10 mm pitkät polyamidiharjakset. Materiaali pehmeä. Musta yleismalli, joka on imurissa vakiona.
Erinomaisesti muotonsa säilyttävä ja kestävä mattoimurin telaharja. Harjasten materiaali helposti puhdistuvaa polyamidia. Tässä mustassa vakiomallissa on pehmeät,10 mm pitkät harjakset. Leveys sovitettu malleihin CV 38/2 ja 38/1.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Harjan työleveys (mm)
|356
|Kovuusaste
|Keskikova
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|356 x 61 x 61