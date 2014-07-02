Telaharja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 350 mm

Kova telaharja, joka sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattiapinnoille. Harjakset ovat eri pituisia (15-20 mm), jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.