Telaharja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 350 mm
Kova telaharja, joka sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattiapinnoille. Harjakset ovat eri pituisia (15-20 mm), jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.
Tässä mallissa on erinomaisesti kulutusta kestävät, 0,6 mm paksut polyamidiharjakset. Oranssit telaharjat on varustettu eripituisilla harjaksilla, jolloin ne ulottuvat hyvin saumattujen ja kuvioitujen lattioiden syvänteisiin. Suunniteltu käytettäväksi kovien lattiamateriaalien puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|oranssi
|Pituus (mm)
|350
|Harjatyyppi
|korkeat/matalat harjakset
|Määrä (kpl)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9