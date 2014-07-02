Telaharja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 400 mm
Kova telaharja, joka sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattiapinnoille. Harjakset ovat eri pituisia (15-20 mm), jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.
Roller brush (high-low, medium-hard, orange) with wear-resistant star-wheel mechanism and varying bristle lengths, length 400 mm. For cleaning heavily structured floors and deep crevices. Bristles: Polyamide, 0.6 mm thick, 15-20 mm long.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|oranssi
|Pituus (mm)
|400
|Harjatyyppi
|korkeat/matalat harjakset
|Määrä (kpl)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1