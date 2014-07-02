Telaharja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 400 mm

Kova telaharja, joka sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattiapinnoille. Harjakset ovat eri pituisia (15-20 mm), jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.

Roller brush (high-low, medium-hard, orange) with wear-resistant star-wheel mechanism and varying bristle lengths, length 400 mm. For cleaning heavily structured floors and deep crevices. Bristles: Polyamide, 0.6 mm thick, 15-20 mm long.

Tiedot

Tekniset tiedot

Väri oranssi
Pituus (mm) 400
Harjatyyppi korkeat/matalat harjakset
Määrä (kpl) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima