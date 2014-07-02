Telaharja, kova, vihreä, 400 mm

Kova telaharja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Työleveys 400 mm. Kestävät ja tehokkaasti likaa irrottavat, 0,6 mm paksut polyamidiharjakset.

Roller brush (hard green) with wear-resistant star-wheel mechanism, length 400 mm. For heavily soiled floors and basic cleaning. Suitable only for insensitive floors. Bristles: Polyamide with silicon carbide, 0.6 mm thick, 20 mm long.

Tiedot

Tekniset tiedot

Väri vihreä
Pituus (mm) 400
Kovuusaste kova
Määrä (kpl) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima