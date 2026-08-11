Telaharja, kova, vihreä, 450 mm
Kova telaharja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Työleveys 450 mm. Kestävät ja tehokkaasti likaa irrottavat, 0,6 mm paksut polyamidiharjakset.
Roller brush (green, hard) with wear-resistant star-wheel mechanism, length 450 mm. For heavily soiled floors and basic cleaning. Only for insensitive floors. Bristles: Polyamide with silicon carbide, 0.6 mm thick, 20 mm long.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|vihreä
|Pituus (mm)
|450
|Kovuusaste
|kova
|Määrä (kpl)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3