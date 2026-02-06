Mini-turbosuulake poistaa vaivatta nukan ja lemmikkien karvat verhoilluista huonekaluista ja monilta muilta pinnoilta nopeasti pyörivän harjarullan avulla. Kompakti koko tekee siitä ihanteellisen ahtaiden ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistamiseen. Käytön jälkeen harjarulla on helppo irrottaa suulakkeesta ja puhdistaa.