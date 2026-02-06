Turbo-harja pieni
Maksimaalinen puhdistustulos: mini-turbosuulake tarjoaa optimaalisen liankeruun ja poistaa jopa lemmikkien karvat tehokkaasti. Saatavana lisävarusteena johdottomille varsi-imureille.
Mini-turbosuulake poistaa vaivatta nukan ja lemmikkien karvat verhoilluista huonekaluista ja monilta muilta pinnoilta nopeasti pyörivän harjarullan avulla. Kompakti koko tekee siitä ihanteellisen ahtaiden ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistamiseen. Käytön jälkeen harjarulla on helppo irrottaa suulakkeesta ja puhdistaa.
Ominaisuudet ja edut
Lemmikkien karvojen perusteelliseen ja luotettavaan poistamiseen.
- Nopeasti pyörivä harja lisää puhdistustehoa.
- Lemmikkien karvat, nukka ja monet muut epäpuhtaudet poistetaan tehokkaasti.
- Ihanteellinen verhoilluille huonekaluille ja puhdistukseen ahtaissa tiloissa.
Irrotettava harja.
- Harja on helppo irrottaa puhdistusta varten.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|146 x 143 x 86
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Verhoilut
- Patjat