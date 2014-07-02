Turboharja
Helpottaa kiinnitarttuneen lian irrottamista, joka yleensä vaatii hankaamista.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|200 x 125 x 45
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Käyttökohteet
- Pinttyneeseen likaan
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Lavuaari
- Hanat
- Keittiön työtasot
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