Turboharja

Helpottaa kiinnitarttuneen lian irrottamista, joka yleensä vaatii hankaamista.

Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 200 x 125 x 45
Käyttökohteet
  • Pinttyneeseen likaan
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
  • Lavuaari
  • Hanat
  • Keittiön työtasot
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