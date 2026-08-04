Tynnyrinpesutyökalu BC 14/12

Tynnyreiden ja säiliöiden puhdistamiseen suunniteltu työkalu. Sopii erityisesti tammitynnyreille kokoluokkaan 220 - 600 litraa.

Nopea ja turvallinen menetelmä tynnyreiden pesemiseen. Pesuvaiheen jälkeen käännetään imutoiminto päälle, joten myös pesuveden poisto voidaan tehdä työkalua vaihtamatta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Ohjaus Sähköinen
Suuttimien määrä (kpl) 2
Kapasiteetti (l/h) 1400
Nopeus (rpm) 62
Asennuspituus (mm) 315 - 900
Jännite (V) 115 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Säiliön avaus (mm) min. 40
Lämpötila (°C) max. 80
Paino (kg) 4,8
Mitat (p x l x k) (mm) 1170
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.