Tynnyrinpesutyökalu BC 14/12
Tynnyreiden ja säiliöiden puhdistamiseen suunniteltu työkalu. Sopii erityisesti tammitynnyreille kokoluokkaan 220 - 600 litraa.
Nopea ja turvallinen menetelmä tynnyreiden pesemiseen. Pesuvaiheen jälkeen käännetään imutoiminto päälle, joten myös pesuveden poisto voidaan tehdä työkalua vaihtamatta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Ohjaus
|Sähköinen
|Suuttimien määrä (kpl)
|2
|Kapasiteetti (l/h)
|1400
|Nopeus (rpm)
|62
|Asennuspituus (mm)
|315 - 900
|Jännite (V)
|115 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Säiliön avaus (mm)
|min. 40
|Lämpötila (°C)
|max. 80
|Paino (kg)
|4,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1170
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