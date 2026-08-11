Työvalo puhalluskahvaan

Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (kg) 0,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 95 x 95 x 95
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima