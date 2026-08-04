Kylmävesipesureille ja kuumavesipesuereille sopiva Advance-vaahdotin tarjoaa tehokkaan ja ergonomisen tavat pesuainevaahdon levittämiseen. Litran vetoisessa säiliössä on mukana pikasäädöllä varustettu, kolmiportainen pesuaineannostelija. Tarkan annostelun ja vaahdotuskulman säädön avulla saadaan tasalaatuinen vaahto niin suurille pinnoille kuin tarkkaa työskentelyä vaativiin kohteisiin. Leveän tai kapean vaahtosuihkun pikasäätö tapahtuu keltaista kärkiosaa eteen- tai taaksepäin liikuttamalla. Kestävä messinkirunko ja nikkelipinnoite tarjoavat suojaa kuumaa pesuvettä ja vahvoja pesuaineita vastaan. Tämä malli on mitoitettu pesurille, jonka vesimäärä 400-600 l/h ja jossa ei ole Servo Control -säätöä.