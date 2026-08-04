Vaahdotin Advanced M22
Kompaktin kokoinen painepesurin vaahdotin. Yhden litran säiliö ja vaahdotuskulman säätö. Tässä mallissa M 22 x 1,5 kierre.
Ihanteellinen työkalu esimerkiksi ajoneuvojen pesemiseen. Nopeuttaa työtä erityisesti suurten pintojen pesemisessä. Muodostaa tasaisen vaahdon, joka pysyy hyvin pestävällä pinnalla ja tarjoaa näin pitkän kontaktiajan pesuaineelle. M 22 x 1,5 kierre.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Suutinkoko ( )
|25
|Maksimipaine (bar)
|300
|Lämpötila (°C)
|max. 60
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,8
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