Vaahdotin DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Painepesuriin sopiva monitoimivaahdotin, jossa on integroitu suihkuputki painevedelle. Vaahdotus ja korkeapainepesu voidaan suorittaa ilman työkalun vaihtoa. Mitoitus vesimäärälle 400-600 l/h
Kestävä ja helppokäyttöinen DUO-vaahdotin, joka tarjoaa suihkuputken samassa paketissa. Käyttäjä voi hetkessä siirtyä pesuaineen levityksestä korkeapainehuuhteluun. Pullon vetoisuus on kaksi litraa ja siinä on valmiina kolmiportainen pesuaineen annostelija. Vaahdotuskulman pikasäätö ja tarkka pesuaineen annostelu takaavat turvallisen ja tehokkaan työskentelyn myös suuria pintoja pestessä. Leveän tai kapean vaahtosuihkun säätö tapahtuu keltaista kärkiosaa eteen- tai taaksepäin liikuttamalla. Tämä malli on mitoitettu pesurille, jonka vesimäärä 400-600 l/h ja jossa ei ole Servo Control -säätöä. Vaahdottimen mukana ei tule erillistä, suihkuputken kärkeen asennettavaa viuhkasuutinta. Suutinkoko ja malli on sama kuin pesurin mukana toimitettavassa vakiosuihkuputkessa.
Ominaisuudet ja edut
Vaahdotus ja korkeapainepesu vaivattomasti samalla työkalullaSäästää työaikaa - vaahdotus ja korkeapainepesu ilman työkalun vaihtoa.
Ergonominen, kahden litran pesuainesäiliöMahdollistaa tehokkaan ja miellyttävän työskentelyn myös pitkäkestoisissa töissä.
Integroitu pesuaineen annostelijaTarkka annostelu helppokäyttöisen, kolmiportaisen annostelijan avulla Optimaalinen vaahdotustulos kaikissa olosuhteissa. Estää pesuaineen yliannostelun.
Rungossa kulutusta kestävä nikkelipinnoite
- Erittäin kestävä rakenne.
- Sopii myös vahvoille pesuaineille.
Helppokäyttöinen suihkutuskulman säätö
- Tasalaatuinen vaahto.
- Turvallinen vaahdotus myös laajoilla pinnoilla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|400 - 600
|Suutinkoko (mm)
|38
|Maksimipaine (bar)
|300
|Annostus (%)
|1 - 2 - 4
|Säiliötilavuus (l)
|2
|Lämpötila (°C)
|max. 60
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,5
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Käyttökohteet
- Ajoneuvojen ja koneiden pesuun liikennöitsijöille, teollisuuteen ja maatalouteen.
- Rakennusteollisuuteen: pintojen, työkoneiden ja varusteiden puhdistaminen