Vaahtomuovisuolake

Lattiasuulake Kärcher VC 4/ VC 6 ja VC 7 -sarjojen varsi-imureille. Puhdistaa herkätkin kovat lattiat hellävaroen.

Erityisen pehmeän rullan ansiosta kovan lattian suulake puhdistaa herkät kovat lattiat, kuten parketin, laminaatin, korkin, PVC:n, linoleumin ja laatat, huolellisesti ja kestävästi. Se on kehitetty erityisesti VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax -malleille, ja se liukuu pehmeästi ja tasaisesti lattialla. Toinen etu on kovan lattian suulakkeen joustava nivel, joka mahdollistaa äärimmäisen ketteryyden ja erittäin hyvän ulottuvuuden huonekalujen alle. Muita käytännöllisiä ominaisuuksia: Lattiasuulakkeen LED-valot tekevät liasta näkyvämpää ja varmistavat näin entistä perusteellisemman puhdistuksen.

Ominaisuudet ja edut
Pehmeä rulla hellävaraiseen puhdistukseen.
  • Herkkien lattioiden suojaus.
LED-valot parantavat pölyn näkyvyyttä.
  • Näkymätön pöly voidaan poistaa näin erittäin tehokkaasti.
Joustava liitos
  • Näppärä käsitellä, helppo imuroida huonekalujen alta.
Pehmeä törmäyssuoja.
  • Lattiasuulakkeen sivuilla oleva suojalista suojaa herkkiä alueita.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9
Mitat (p x l x k) (mm) 265 x 113 x 255
Käyttökohteet
  • Lakattu parketti
  • Korkkilattiat