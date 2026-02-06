Vaahtomuovisuolake
Lattiasuulake Kärcher VC 4/ VC 6 ja VC 7 -sarjojen varsi-imureille. Puhdistaa herkätkin kovat lattiat hellävaroen.
Erityisen pehmeän rullan ansiosta kovan lattian suulake puhdistaa herkät kovat lattiat, kuten parketin, laminaatin, korkin, PVC:n, linoleumin ja laatat, huolellisesti ja kestävästi. Se on kehitetty erityisesti VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax -malleille, ja se liukuu pehmeästi ja tasaisesti lattialla. Toinen etu on kovan lattian suulakkeen joustava nivel, joka mahdollistaa äärimmäisen ketteryyden ja erittäin hyvän ulottuvuuden huonekalujen alle. Muita käytännöllisiä ominaisuuksia: Lattiasuulakkeen LED-valot tekevät liasta näkyvämpää ja varmistavat näin entistä perusteellisemman puhdistuksen.
Ominaisuudet ja edut
Pehmeä rulla hellävaraiseen puhdistukseen.
- Herkkien lattioiden suojaus.
LED-valot parantavat pölyn näkyvyyttä.
- Näkymätön pöly voidaan poistaa näin erittäin tehokkaasti.
Joustava liitos
- Näppärä käsitellä, helppo imuroida huonekalujen alta.
Pehmeä törmäyssuoja.
- Lattiasuulakkeen sivuilla oleva suojalista suojaa herkkiä alueita.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|265 x 113 x 255
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Lakattu parketti
- Korkkilattiat