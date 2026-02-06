Erityisen pehmeän rullan ansiosta kovan lattian suulake puhdistaa herkät kovat lattiat, kuten parketin, laminaatin, korkin, PVC:n, linoleumin ja laatat, huolellisesti ja kestävästi. Se on kehitetty erityisesti VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax -malleille, ja se liukuu pehmeästi ja tasaisesti lattialla. Toinen etu on kovan lattian suulakkeen joustava nivel, joka mahdollistaa äärimmäisen ketteryyden ja erittäin hyvän ulottuvuuden huonekalujen alle. Muita käytännöllisiä ominaisuuksia: Lattiasuulakkeen LED-valot tekevät liasta näkyvämpää ja varmistavat näin entistä perusteellisemman puhdistuksen.