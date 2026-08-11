Vaahtosuutin 900 l/h

Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 240 x 90 x 40
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