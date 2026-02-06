Vaihtoakku VC 4
Lisää käyttöaikaa siivoukseen: tämä vaihtoakku kaikkiin VC 4 -varsi-imureihin pidentää toiminta-aikaa 30 minuutilla ilman, että työtä tarvitsee keskeyttää latauksen ajaksi.
Litiumioniakun ansiosta kaikkia VC 4 Cordless myHome -imurimalleja voidaan käyttää jopa 30 minuuttia pidempään ilman keskeytyksiä latausta varten. Vaihda vain akku laitteeseen, ja se on heti valmis käyttöön. Kun työ on valmis, vaihtoakku voidaan ladata suoraan laitteessa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|146 x 62 x 43