Tehokas litiumioni-vaihtoakku kaikille VC 6 Cordless ourFamily-, VC 7 Cordless yourMax- ja VC 7 Signature Line -imurimalleille voi pidentää työskentelyaikaa jopa 50 minuutilla ilman keskeytyksiä latausta varten. Jos ensimmäinen akku tyhjenee, se voidaan poistaa nopeasti ja helposti 2-painikkeisella vapautuksella, jonka jälkeen vaihtoakku asetetaan paikalleen. Näin voit palata heti takaisin imurointiin. 3-portainen LED-näyttö antaa tietoa lataustasosta. Käytännöllinen ja mukava: vaihtoakku voidaan ladata erikseen, mikä tarkoittaa, että mahdolliset keskeytykset työssä ovat lyhyitä.