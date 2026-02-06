Vaihtoakku VC 6/7
Vaivattomaan imurointiin: tämä vaihtoakku tarjoaa 50 minuuttia lisää käyttöaikaa kaikkiin VC 6 ja VC 7 -sarjojen varsi-imureihin.
Tehokas litiumioni-vaihtoakku kaikille VC 6 Cordless ourFamily-, VC 7 Cordless yourMax- ja VC 7 Signature Line -imurimalleille voi pidentää työskentelyaikaa jopa 50 minuutilla ilman keskeytyksiä latausta varten. Jos ensimmäinen akku tyhjenee, se voidaan poistaa nopeasti ja helposti 2-painikkeisella vapautuksella, jonka jälkeen vaihtoakku asetetaan paikalleen. Näin voit palata heti takaisin imurointiin. 3-portainen LED-näyttö antaa tietoa lataustasosta. Käytännöllinen ja mukava: vaihtoakku voidaan ladata erikseen, mikä tarkoittaa, että mahdolliset keskeytykset työssä ovat lyhyitä.
Ominaisuudet ja edut
Kolmivaiheinen LED-näyttö kertoo akun lataustason.
Lataaminen on mahdollista laitteen säilytyksestä riippumatta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|149 x 83 x 49