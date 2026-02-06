Vaihtoharjas H&G
Vaihtoharjas WB 120 H&G (nylon harjas 40mm). Soveltuu Kärcher WB 120 sekä WB 100 malleihin.
Ominaisuudet ja edut
Kovat mustat harjakset
- Pinttyneen lian irrottamiseen.
Kodin eri pinnoille
- Soveltuu koville pinnoille kuten kivi, metalli tai muovi.
Lisävaruste
- Lisää käyttökohteita pyörivälle harjalle.
Yhteensopivuus
- Voidaan käyttää WB 120 mallissa tai vanhemmassa WB 100 mallissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|153 x 153 x 58
Videot
Käyttökohteet
- Autotallin ovet
- Kattojen ja erilaisten katosten (esim. Autokatos) puhdistamiseen
- Kaihtimet/rullaverhot