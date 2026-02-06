Vaihtoharjas H&G

Vaihtoharjas WB 120 H&G (nylon harjas 40mm). Soveltuu Kärcher WB 120 sekä WB 100 malleihin.

Ominaisuudet ja edut
Kovat mustat harjakset
  • Pinttyneen lian irrottamiseen.
Kodin eri pinnoille
  • Soveltuu koville pinnoille kuten kivi, metalli tai muovi.
Lisävaruste
  • Lisää käyttökohteita pyörivälle harjalle.
Yhteensopivuus
  • Voidaan käyttää WB 120 mallissa tai vanhemmassa WB 100 mallissa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 153 x 153 x 58
Videot
Käyttökohteet
  • Autotallin ovet
  • Kattojen ja erilaisten katosten (esim. Autokatos) puhdistamiseen
  • Kaihtimet/rullaverhot