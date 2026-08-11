Vaihtoharjassetti
Laadukas harjasnauhasarja, kun XXL-rakoharjan harjakset on aika vaihtaa. Poista kulunut harjaliuska ja aseta uusi tilalle.
Kun XXL-rakoharjan pitkäkestoiset harjakset ovat kuluneet, ne on vaihdettava täydellisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Voit tehdä tämän vetämällä koko harjasnauhan ulos ja vaihtamalla sen uuteen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|156 x 18 x 25
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Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.