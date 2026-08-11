Vaihtoharjassetti

Laadukas harjasnauhasarja, kun XXL-rakoharjan harjakset on aika vaihtaa. Poista kulunut harjaliuska ja aseta uusi tilalle.

Kun XXL-rakoharjan pitkäkestoiset harjakset ovat kuluneet, ne on vaihdettava täydellisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Voit tehdä tämän vetämällä koko harjasnauhan ulos ja vaihtamalla sen uuteen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 156 x 18 x 25
Käyttökohteet
  • Kulmat, kolot ja raot jne.