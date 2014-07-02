Vaihtokumi, kapea
Vaihdettava kumilasta WV 50/75, WV 2/5 ja WVP 10-ikkunapesureihin. Varmista laitteesi toimivuus vaihtamalla kumilasta riittävän usein. 170mm.
Yhteensopiva Kärcher WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 ja WVP 10 -ikkunapesureiden kanssa. Kumilastan uusiminen takaa raidattomat puhdistustulokset. 170 mm leveä.
Ominaisuudet ja edut
Pehmeä silikonen reuna
- Raidaton lopputulos
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|2
|Väri
|musta
|Mitat (p x l x k) (mm)
|170 x 42 x 5
Käyttökohteet
- Ristikkoikkunat
- Tasaiset pinnat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Peilit
- Laatat
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Keittiön työtasot