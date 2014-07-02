Vaihtokumi, kapea

Vaihdettava kumilasta WV 50/75, WV 2/5 ja WVP 10-ikkunapesureihin. Varmista laitteesi toimivuus vaihtamalla kumilasta riittävän usein. 170mm.

Yhteensopiva Kärcher WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 ja WVP 10 -ikkunapesureiden kanssa. Kumilastan uusiminen takaa raidattomat puhdistustulokset. 170 mm leveä.

Ominaisuudet ja edut
Pehmeä silikonen reuna
  • Raidaton lopputulos
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 2
Väri musta
Mitat (p x l x k) (mm) 170 x 42 x 5
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Ristikkoikkunat
  • Tasaiset pinnat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Peilit
  • Laatat
  • Suihkukaappi, kylpyamme
  • Keittiön työtasot