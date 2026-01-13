Vaihtosuuttimet

Laadukkaat varasuuttimet soveltuvat T-Racer T 300 / T 350 tasopesureille.

Laadukkaat varasuuttimet takaavat helpon suuttimien vaihdon. Soveltuvat T-Racer T 300/ T 350 tasopesureille K2 - K7 -painepesureihin. Sisältää 3 paria suuttimia sekä 2 kiinnikettä.

Ominaisuudet ja edut
Korvaussuuttimet
  • Vanhojen suuttimien korvaaminen nopeasti ja helposti.
  • Laadukas ja pitkäikäinen.
Korkeapaine viuhkasuutin
  • Tasainen puhdistustulos ja tehokas lian irrotus.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
  • Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Mitat (p x l x k) (mm) 17 x 17 x 18