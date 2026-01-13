Vaihtosuuttimet
Laadukkaat varasuuttimet soveltuvat T-Racer T 300 / T 350 tasopesureille.
Laadukkaat varasuuttimet takaavat helpon suuttimien vaihdon. Soveltuvat T-Racer T 300/ T 350 tasopesureille K2 - K7 -painepesureihin. Sisältää 3 paria suuttimia sekä 2 kiinnikettä.
Ominaisuudet ja edut
Korvaussuuttimet
- Vanhojen suuttimien korvaaminen nopeasti ja helposti.
- Laadukas ja pitkäikäinen.
Korkeapaine viuhkasuutin
- Tasainen puhdistustulos ja tehokas lian irrotus.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
- Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Mitat (p x l x k) (mm)
|17 x 17 x 18