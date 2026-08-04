Vedensuodatin 25 μm

Tehokas ja suuren virtaaman mahdollistava suodatin, jonka partikkelikoko on 25 μm ja maksimi veden lämpötila 50 °C. Suojaa painepesuria estämällä vedessä olevien epäpuhtauksien pääsyn pumppuun. Maksimi vesimäärä 1200 l/h. Liitäntä 3/4", mukana 1" adapteri.

Tiedot

Tekniset tiedot

Veden syöttö 3/4″ / 1″
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,5
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