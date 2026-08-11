Vedensuodatin Pre-Pure WPC 120

WPC 120 -vedenpuhdistuslaitteen esisuodatin, joka suorittaa neliportaisen suodatuksen kaksi ensimmäistä vaihetta. Poistaa tehokkaasti vedessä olevat isommat partikkelit ja raskasmetallit.

Tehokas, kaksivaiheinen esisuodatus, jossa polypropeenin ja aktiivihiilen avulla poistetaan vedessä olevat isommat partikkelit (> 5 µm). Samalla myös haitalliset raskasmetallit ja kloorijäämät saadaan poistettua juomavedestä.

Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (ilman varusteita) (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 71 x 71 x 272
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Käyttökohteet
  • Juomavesi