Vedensuodatin Pre-Pure WPC 120
WPC 120 -vedenpuhdistuslaitteen esisuodatin, joka suorittaa neliportaisen suodatuksen kaksi ensimmäistä vaihetta. Poistaa tehokkaasti vedessä olevat isommat partikkelit ja raskasmetallit.
Tehokas, kaksivaiheinen esisuodatus, jossa polypropeenin ja aktiivihiilen avulla poistetaan vedessä olevat isommat partikkelit (> 5 µm). Samalla myös haitalliset raskasmetallit ja kloorijäämät saadaan poistettua juomavedestä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|71 x 71 x 272
Käyttökohteet
- Juomavesi