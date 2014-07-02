Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)
Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä, M22 x 1,5. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin sopiva suutin.
Laite toimitetaan ilman suutinta. Suuttimen tulee olla painepesurin teholuokkaa vastaava. Tässä mallissa on vanhempi M22 x 1,5 -kierre.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,3
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.