Voimasuutin / viuhkasuutin TR 0°, 060
Painepesurin pistesuutin, joka kohdistaan pesusuihkun kapealle alueelle ja tarjoaa näin todella tehokkaan menetelmän pinttyneen lian poistamiseen.
Kapea pistesuihku mahdollistaa lian poistamisen ahtaista väleistä sekä työskentelyalueen kulmista ja muista katvealueista. Voidaan käyttää vain hyvin mekaanista rasitusta kestävillä pinnoilla. Tämä malli sopii suihkuputkiin, joissa on EASY!Lock-kierteet.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Suutinkoko ( )
|60
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Väri
|Hopea