Voimasuutin / viuhkasuutin TR 15°, 045

Painepesurin kapea vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 15° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.

Kapea viuhkasuutin sopii pinttyneen lian poistoon. Se tarjoaa suuren pintapaineen ja pistesuutinta leveämmän työskentelyalan. Tämä malli sopii suihkuputkiin, joissa on EASY!Lock-kierteet.

Tiedot

Tekniset tiedot

Suutinkoko ( ) 45
Kulma (°) 15
Liitäntäkierre EASY!Lock
Väri Hopea
Varaosat
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