Voimasuutin / viuhkasuutin TR 15°, 045
Painepesurin kapea vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 15° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.
Kapea viuhkasuutin sopii pinttyneen lian poistoon. Se tarjoaa suuren pintapaineen ja pistesuutinta leveämmän työskentelyalan. Tämä malli sopii suihkuputkiin, joissa on EASY!Lock-kierteet.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Suutinkoko ( )
|45
|Kulma (°)
|15
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Väri
|Hopea
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