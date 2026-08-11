Voimasuutin / viuhkasuutin TR 15°, 080

Painepesurin kapea vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 15° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.

Kapea viuhkasuutin sopii pinttyneen lian poistoon. Se tarjoaa suuren pintapaineen ja pistesuutinta leveämmän työskentelyalan. Tämä malli sopii suihkuputkiin, joissa on EASY!Lock-kierteet.

Tiedot

Tekniset tiedot

Suutinkoko ( ) 80
Kulma (°) 15
Liitäntäkierre EASY!Lock
Väri Hopea
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