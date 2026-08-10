Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°, 045

Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.

Viuhkasuutin, joka sopii pinttyneen lian poistoon sekä myös isompien alueiden puhdistamiseen. 25° viukasuutiin on tyypillisesti vakiosuutin Hdkylmävesipesureissa ja HDS-kuumavesipesureissa. Tämä malli sopii suihkuputkiin, joissa on EASY!Lock-kierteet.

Tiedot

Tekniset tiedot

Suutinkoko ( ) 45
Kulma (°) 25
Liitäntäkierre EASY!Lock
Väri Hopea