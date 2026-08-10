Voimasuutin / viuhkasuutin TR 25°, 050
Painepesurin vihkasuutin, joka kohdistaa pintaan 25° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.
Viuhkasuutin, joka sopii pinttyneen lian poistoon sekä myös isompien alueiden puhdistamiseen. 25° viukasuutiin on tyypillisesti vakiosuutin Hdkylmävesipesureissa ja HDS-kuumavesipesureissa. Tämä malli sopii suihkuputkiin, joissa on EASY!Lock-kierteet.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Suutinkoko ( )
|50
|Kulma (°)
|25
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Väri
|Hopea