Voimasuutin / viuhkasuutin TR 40°, 075
Painepesurin vihkasuutin, joka tarjoaa leveän, 40° kulmassa olevan pesusuihkun. Poistaa tehokkaasti likaa laajalta alueelta ja sopii herkille pinnoille.
Leveä pesusuihku tarjoaa tehokkaan tavan laajojen pintojen puhdistamiseen ja sopii erityisesti herkille pinnoille. Tämä malli sopii suihkuputkiin, joissa on EASY!Lock-kierteet.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Suutinkoko ( )
|75
|Kulma (°)
|40
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Väri
|Hopea
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