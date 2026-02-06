VP 135

Ominaisuudet ja edut
Portaaton paineensäätö yksinkertaisesti kääntämällä
  • Yksinkertaista käsitellä.
Korkeapainesuihkusta matalapainesuihkuun
Säästää aikaa
  • Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 449 x 43 x 43

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Aidat
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä