VP 135
Ominaisuudet ja edut
Portaaton paineensäätö yksinkertaisesti kääntämällä
- Yksinkertaista käsitellä.
Korkeapainesuihkusta matalapainesuihkuun
Säästää aikaa
- Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|449 x 43 x 43
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Aidat
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Alueet kodissa ja pihapiirissä