VP 160 Vario Power -suihkuputki tarjoaa portaattoman paineensäädön, jota voi säätää yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä. Näin saat oikean paineasetuksen jokaiseen kohteeseen – hellävaraisesta voimakkaaseen. Tämä parantaa huomattavasti tehokkuutta ja työskentelymukavuutta kaikissa tehtävissä. Ihanteellinen pienten alueiden puhdistamiseen pihapiirissä, kuten seinät, kiveykset, aidat tai ajoneuvot. Sopii kaikkiin Kärcher K 4- ja K 5 -painepesureihin.