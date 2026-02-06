VP 160 Vario Power -suihkuputki

Vario Power -suihkuputki VP 160 painepesureille luokissa K 4 ja K 5. Portaattomasti säädettävissä matalapainesuihkusta korkeapainesuihkuun yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä.

VP 160 Vario Power -suihkuputki tarjoaa portaattoman paineensäädön, jota voi säätää yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä. Näin saat oikean paineasetuksen jokaiseen kohteeseen – hellävaraisesta voimakkaaseen. Tämä parantaa huomattavasti tehokkuutta ja työskentelymukavuutta kaikissa tehtävissä. Ihanteellinen pienten alueiden puhdistamiseen pihapiirissä, kuten seinät, kiveykset, aidat tai ajoneuvot. Sopii kaikkiin Kärcher K 4- ja K 5 -painepesureihin.

Ominaisuudet ja edut
Portaaton paineensäätö yksinkertaisesti kääntämällä
  • Yksinkertaista käsitellä.
Korkeapainesuihkusta matalapainesuihkuun
  • Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Säästää aikaa
  • Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Yhteensopiva kaikkien Kärcher K 4- ja K 5 -painepesureiden kanssa
  • Täydellinen jälkiasenteinen päivitys.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 449 x 43 x 43

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Pienet julkisivut
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Talon ympärillä olevat polut
  • Aidat
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä