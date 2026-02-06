VP 160 Vario Power -suihkuputki
Vario Power -suihkuputki VP 160 painepesureille luokissa K 4 ja K 5. Portaattomasti säädettävissä matalapainesuihkusta korkeapainesuihkuun yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä.
VP 160 Vario Power -suihkuputki tarjoaa portaattoman paineensäädön, jota voi säätää yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä. Näin saat oikean paineasetuksen jokaiseen kohteeseen – hellävaraisesta voimakkaaseen. Tämä parantaa huomattavasti tehokkuutta ja työskentelymukavuutta kaikissa tehtävissä. Ihanteellinen pienten alueiden puhdistamiseen pihapiirissä, kuten seinät, kiveykset, aidat tai ajoneuvot. Sopii kaikkiin Kärcher K 4- ja K 5 -painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Portaaton paineensäätö yksinkertaisesti kääntämällä
- Yksinkertaista käsitellä.
Korkeapainesuihkusta matalapainesuihkuun
- Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Säästää aikaa
- Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Yhteensopiva kaikkien Kärcher K 4- ja K 5 -painepesureiden kanssa
- Täydellinen jälkiasenteinen päivitys.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|449 x 43 x 43
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Yhteensopivat laitteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Pienet julkisivut
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Talon ympärillä olevat polut
- Aidat
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Alueet kodissa ja pihapiirissä