VP 180 Vario Power -suihkuputki
VP 180 Vario Power -suihkuputki painepesureille luokissa K 6 ja K 7. Portaattomasti säädettävissä matalapainesuihkusta korkeapainesuihkuun yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä.
VP 180 Vario Power Jet säädettävällä paineensäädöllä, jota voidaan muuttaa yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä, tarjoaa oikean paineasetuksen jokaiseen kohteeseen – hellävaraisesta voimakkaaseen. Täydellinen pienten alueiden vaivattomaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen kodin ja puutarhan ympärillä, kuten seinille, poluille, aidoille tai ajoneuvoille. Sopii kaikkiin Kärcher K 6 ja K 7 painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Portaaton paineensäätö yksinkertaisesti kääntämällä
- Helppo käsiteltävyys
Korkeapainesuihkusta matalapainesuihkuun
- Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Säästää aikaa
- Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Yhteensopiva kaikkien Kärcher K 6- ja K 7 -painepesureiden kanssa
- Täydellinen jälkiasenteinen päivitys.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|449 x 43 x 43
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Pienet julkisivut
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Talon ympärillä olevat polut
- Aidat
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Alueet kodissa ja pihapiirissä