VP 180 Vario Power -suihkuputki

VP 180 Vario Power -suihkuputki painepesureille luokissa K 6 ja K 7. Portaattomasti säädettävissä matalapainesuihkusta korkeapainesuihkuun yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä.

VP 180 Vario Power Jet säädettävällä paineensäädöllä, jota voidaan muuttaa yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä, tarjoaa oikean paineasetuksen jokaiseen kohteeseen – hellävaraisesta voimakkaaseen. Täydellinen pienten alueiden vaivattomaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen kodin ja puutarhan ympärillä, kuten seinille, poluille, aidoille tai ajoneuvoille. Sopii kaikkiin Kärcher K 6 ja K 7 painepesureihin.

Ominaisuudet ja edut
Portaaton paineensäätö yksinkertaisesti kääntämällä
  • Helppo käsiteltävyys
Korkeapainesuihkusta matalapainesuihkuun
  • Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Säästää aikaa
  • Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Yhteensopiva kaikkien Kärcher K 6- ja K 7 -painepesureiden kanssa
  • Täydellinen jälkiasenteinen päivitys.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 449 x 43 x 43

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Pienet julkisivut
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Talon ympärillä olevat polut
  • Aidat
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä