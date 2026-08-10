VP 180 Vario Power Jet säädettävällä paineensäädöllä, jota voidaan muuttaa yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä, tarjoaa oikean paineasetuksen jokaiseen kohteeseen – hellävaraisesta voimakkaaseen. Täydellinen pienten alueiden vaivattomaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen kodin ja puutarhan ympärillä, kuten seinille, poluille, aidoille tai ajoneuvoille. Sopii kaikkiin Kärcher K 6 ja K 7 painepesureihin.