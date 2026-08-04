WR 10-rikkaruohosuutin, pyöreä
Pyöreän muotoinen kuumavesipesurin matalapainesuutin. Suunniteltu erityisesti rikkakasvien torjuntaan kuuman veden avulla.
Kuumavesipesuriin asennettava lisävaruste, joka helpottaa kuuman veden suuntaamista rikkakasvien päälle. Sisältää pyöreän suuttimen ja sovittimen. Komponentit mitoitettu kestämään jatkuvaa käyttöä kuumalla vedellä (+98°C). Suutin auttaa annostelemaan veden tarkasti kohteeseen ja pienentää oleellisesti vedenkulutusta.
Ominaisuudet ja edut
Tehokas ratkaisu rikkakasvientorjuntaan kuumavesipesurin avulla.
- Suuttimen mukana tuleva adapteri takaa oikean veden annostelun.
- Kärcherin kehittämä vedenkuumennusteknologia takaa korkeat lämpötilat kaikissa olosuhteissa (98° C saakka)
Kompaktin kokoinen ja kevyesti liikuteltava työkalu rikkakasvien torjuntaan.
- Mahtuu ahtaisiinkin paikkoihin.
- Kevyt rakenne ja helppo liikuteltavuus mahdollistavat pitkät työskentelyjaksot.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,7
Videot
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Käyttökohteet
- Tehokas, kemikaaliton ja helppo rikkakasvien poisto kuuman veden avulla
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